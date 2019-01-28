На раді міністрів глав МЗС Євросоюзу Клімкін підніме питання допомоги Донбасу

Також на засіданні буде обговорюватися питання політичного тиску і санкції у відношенні РФ

На заседании совета министров иностранных дел стран Евросоюза глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин поднимет вопрос предоставления помощи Донбассу. Об этом сообщает РБК-Украина.

"На следующем заседании совета министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе я там буду говорить с министрами. То есть это будет как раз и видение, что мы можем сделать в смысле наказания РФ, в смысле политического давления, в смысле возможных санкций, но в том числе и в первую очередь о помощи украинскому Донбассу. Будем говорить об инфраструктурных проектах и о том, как поддержать человеческий капитал", - сказал Климкин на пресс-конференции.

Напомним, 15 января военный вертолет с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины не долетел до Мариуполя из-за плохой погоды. Он приземлился на аэродроме в Днепре. Отметим, министры должны были посетить Донбасс. Поездка была запланирована для ознакомления дипломатов с препятствиями свободе судоходства через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

В связи с этим министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины провели переговоры с городскими властями и руководством порта города.