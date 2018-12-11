ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Раді Європи заявили про безпрецедентний рівень прозорості судової реформи в Україні

Новини » Політика    11.12.2018 - 18:16
У Раді Європи заявили про безпрецедентний рівень прозорості судової реформи в Україні
Фото: Георг Става (facebook com izak ru institut zakonodatelstvo)

У РЄ назвали Україну єдиною країною, яка публічно демонструє всю процедуру судової реформи

Президент комісії Ради Європи з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) Георг Става заявив про безпрецедентний рівень прозорості судової реформи в Україні. Про це він сказав у інтерв’ю виданню "Лівий берег". 

Він зазначив, що відкритість у випадку появи негативних зауважень громадськості дає можливість судовій владі відреагувати на певну проблему. 

"Жодна країна, крім вашої, не демонструє всієї процедури (судової реформи, - ред.) публічно. В Україні відбувається онлайн-трансляція засідань, в тому числі під час перевірки кандидатів на доброчесність. Це - найбільш чутлива частина (відбору суддів, - ред), але досить цікава ідея", - зазначив він.

Разом з тим, Става додав, що надмірна публічність може нести і загрозу.

"Не можна залишати осторонь питання дотримання особистих прав суддів, адже під час співбесіди обговорюються питання приватного життя. Таку прозорість потрібно обмежувати. Якщо Україна прагне доброчесності, прозорості (судової системи, - ред.), ви повинні привчати суддів до цього. Можливо, наступні покоління будуть наслідувати новий досвід", - додав він.

Нагадаємо, що глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі під час презентації звіту проекту Європейського союзу "Право-Justic" "Відбір та оцінювання суддів" 23 листопада зауважив, що з 2015 року ситуація з рівнем довіри до судової влади значно покращилась (з 5 до 16%).

"Це означає, що Україна робить дуже хорошу роботу і сприяє зростанню довіри народу до судової влади", - заявляв він.

У звіті "Відбір та оцінювання суддів" зазначено, що з утворенням Ради з питань судової реформи, що веде регулярну роботу з моменту свого створення в 2014 році, вперше в українській історії було зроблено практичну спробу перейти від спеціальних ініціатив до більш системного підходу до реформ у галузі юстиції.

Крім того, за результатами опитування, проведеного у вересні 2018 року проектом USAID "Нове правосуддя", 70% правників підтримують проведення судової реформи в Україні.

Близько 10 країн ЄС підтримують санкції проти РФ за агресію в Керченській протоці, - журналіст Клімкін обговорить ситуацію в Азовському морі на засіданні Ради ЄС
Новини України Рада ЄвропиСудова реформа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся