Країни Євросоюзу відхилили чорний список країн, пов'язаних з відмиванням грошей

13 лютого Єврокомісія представила перелік країн та територій, операції з якими можуть становити загрозу
Представники всіх 28 країн Європейського союзу відхилили представлений раніше Єврокомісією чорний список країн і територій, операції з якими можуть становити загрозу для ЄС. Про це повідомили джерела в дипломатичних колах у Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на DW.
За інформацією джерел, члени Комітету постійних представників ЄС розкритикували критерії, на основі яких складений список, назвавши їх непрозорими і непереконливими.
Наголошується, що в Євросоюзі, зокрема, проти внесення до чорного списку Саудівської Аравії і чотирьох територій, що належать США, - Віргінських островів, Американського Самоа, Пуерто-Ріко і Гуама.
Раніше саудівський король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд застеріг країни ЄС від ухвалення чорного списку, заявивши, що цей крок може призвести до труднощів для торгівлі та інвестиційних відносин з Ер-Ріядом. А внесення до списку американських територій розкритикував посол США при ЄС Гордон Сондленд.
Відзначимо, 13 лютого Єврокомісія представила перелік країн та територій, де, за її висновком, спостерігаються суттєві недоліки в сфері боротьби проти відмивання грошей та фінансування тероризму. Планується настійно рекомендувати країнам ЄС піддавати ретельній перевірці фінансові операції з участю фізичних та юридичних осіб цих держав і територіальних утворень.
До переліку потрапили, зокрема, Афганістан, Пакистан, Іран, Ірак, Сирія, Лівія, Туніс, Ємен, Північна Корея, Багамські острови, Панама, Ефіопія, Гана і Нігерія.
Схвалений Єврокомісією список має бути підтриманий Європарламентом і Радою ЄС на рівні міністрів.
Нагадаємо, Рада Європейського союзу схвалила створення механізму моніторингу прямих іноземних інвестицій для боротьби з відмиванням грошей.