ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада ЄС назвала Росію постійним порушником прав людини

Новини » Суспільство    19.02.2019 - 08:49
Рада ЄС назвала Росію постійним порушником прав людини
Ілюстративне фото (sipri.org)

Рада ЄС знає про порушення прав у Криму, Чечні і на окупованому Донбасі

Рада Європейського союзу віднесла Російську Федерацію до постійних порушників прав людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані тези про пріоритети країн ЄС засіданнях ООН з прав людини.

В опублікованому документі у списку постійних порушників прав людини разом з Росією виявилися Камерун, М'янма, Пакистан, а також анексовані РФ Крим, Севастополь і окупований Донбас. У документі також вказується, що Євросоюз на засіданнях ООН і надалі закликатиме всі держави поважати та захищати права людини, які закріплені в конвенціях ООН і Ради Європи.

Щодо Росії Євросоюз продовжить стежити за численними тортурами, зникненнями і "позасудовими стратами". Рада ЄС знає про подібні випадки в Чечні, Криму, непідконтрольному Донбасі, а також у ряді інших країн світу, в тому числі Бурунді, КНДР, Єгипті, Лівії, М'янмі, Нікарагуа, Пакистані і так далі.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) додаткову заяву у справі захоплених російськими спецслужбами українських моряків.

Зазначимо, раніше російський омбудсмен попросив ООН захистити виборчі права українців в Росії.

 

Балуха вивезли до Краснодару, - Чийгоз Мета Кремля - знищити українську державність, - Порошенко
Новини України ЕвросоюзРосійська Федераціяправа человека
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся