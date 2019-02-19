Рада ЄС назвала Росію постійним порушником прав людини

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Рада ЄС знає про порушення прав у Криму, Чечні і на окупованому Донбасі

Рада Європейського союзу віднесла Російську Федерацію до постійних порушників прав людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані тези про пріоритети країн ЄС засіданнях ООН з прав людини.

В опублікованому документі у списку постійних порушників прав людини разом з Росією виявилися Камерун, М'янма, Пакистан, а також анексовані РФ Крим, Севастополь і окупований Донбас. У документі також вказується, що Євросоюз на засіданнях ООН і надалі закликатиме всі держави поважати та захищати права людини, які закріплені в конвенціях ООН і Ради Європи.

Щодо Росії Євросоюз продовжить стежити за численними тортурами, зникненнями і "позасудовими стратами". Рада ЄС знає про подібні випадки в Чечні, Криму, непідконтрольному Донбасі, а також у ряді інших країн світу, в тому числі Бурунді, КНДР, Єгипті, Лівії, М'янмі, Нікарагуа, Пакистані і так далі.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції України подало до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) додаткову заяву у справі захоплених російськими спецслужбами українських моряків.

Зазначимо, раніше російський омбудсмен попросив ООН захистити виборчі права українців в Росії.