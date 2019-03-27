У Раді Європи визначили двох кандидатів на пост генсека

Комітет міністрів Ради Європи назвав двох кандидатів, які будуть боротися за пост генсека Ради Європи на виборах 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter представника Ради Європи Даніеля Хольтгена.

Він повідомив, що за посаду Ягланда будуть боротися Марії Пейчинович-Бурич (Хорватія) і Дідьє Рейндерс (Бельгія).

"Комітет міністрів Ради Європи сьогодні передав в Парламентську асамблею дві кандидатури на пост генерального секретаря, вибори якого відбудуться в червні: Марії Пейчинович-Бурич (Хорватія) і Дідьє Рейндерс (Бельгія)", - написав він.

Нагадаємо, що в червні 2019 року пройдуть вибори на посаду генсека Ради Європи. У Раді Європи опублікували список кандидатів, які претендують на посаду генерального секретаря осередку, посаду генерального секетаря яку зараз займає Турбйорн Ягланд.

Міністр закордонних справ і оборони Бельгії Дідьє Рейндерс висунув свою кандидатуру на посаду генерального секретаря Ради Європи (РЄ).

Рейндерс був міністром фінансів країни з 1999-го по 2011 рік, коли він зайняв посаду глави МЗС, в грудні 2018-го його за сумісництвом призначили міністром оборони.