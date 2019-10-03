В Раді Європи стурбовані судовою реформою

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з ухваленням українським парламентом в першому читанні законопроекту №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Про це йдеться в листі генсека Ради Європи, передає РБК-Україна.

За словами генсека, ухвалення даного законопроекту може мати серйозні наслідки для незалежності судової системи в Україні, так як він впливає на кваліфікаційні вимоги до суддів.

"В ньому пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проект закону впливає на статус та кваліфікаційні вимоги до суддів та на пов’язані з цим процедури", - йдеться в заяві.

Крім того, Пейчинович-Бурич наголосила, що реформування судової системи має грунтуватися на провадженні змін, які відповідатимуть міжнародним стандартам.

"Найбільш важливо, щоб (реформування, - ред.) ґрунтувалося на досягненнях реформ, впроваджених для того, щоб відповідати стандартам Ради Європи та міжнародним стандартам", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №1008, який був внесений на розгляд парламенту президентом України Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 238 народних депутатів.

Однак Верховний суд просить відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.