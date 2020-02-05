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У Раді асоціації Україна-ЄС має бути присутня українська делегація, - Порошенко

Новини » Політика     05.02.2020 - 20:05
У Раді асоціації Україна-ЄС має бути присутня українська делегація, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (прес-служба)

Порошенко звернув увагу на відсутність чинних депутатів під час засідання Раді асоціації Україна-ЄС

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко взяв участь у засіданні Комітету з питань інтеграції України з ЄС та звернув увагу на відсутність чинних депутатів у складі української делегації у Раді асоціації Україна-ЄС. Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Протягом останніх п'яти років у складі делегації завжди була забезпечена парламентська присутність, бо це в інтересах України. Відсутність у складі делегації членів профільного комітету не сприяє посиленню позицій України. Моя наполеглива рекомендація: наступного разу це необхідно передбачити. На зовнішньому фронті ми маємо виступати єдиною українською командою", - наголосив п'ятий президент.

Порошенко також запропонував прийняти документ за підсумком засідання комітету, щоб його члени мали можливість ознайомитися з урядовим планом заходів за результатами засідання Ради асоціації, а також могли внести свої пропозиції.

"Нині планується проведення Конференції щодо майбутнього Європи. Наполегливо раджу, щоб Україна взяла участь у ній. Критично важливо для України, щоб було передбачено фінансування України, Молдови, Грузії - країн Східного партнерства, щоб забезпечити поступову інтеграцію аж до повного членства у Європейському Союзі. Це моя принципова позиція як п’ятого президента, "Європейської солідарності", і я думаю, що вона має збігатися з позицією керівництва держави", - підкреслив Порошенко.

Як писало РБК-Україна, 4 лютого Петро Порошенко зустрівся з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

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