В Совете ассоциации Украина-ЕС должна присутствовать украинская делегация, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

Порошенко обратил внимание на отсутствие действующих депутатов во время заседания Совете ассоциации Украина-ЕС

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко принял участие в заседании Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС и обратил внимание на отсутствие действующих депутатов в составе украинской делегации в Совете ассоциации Украина-ЕС. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"В течение последних пяти лет в составе делегации всегда было обеспечено парламентское присутствие, потому что это в интересах Украины. Отсутствие в составе делегации членов профильного комитета не способствует усилению позиций Украины. Моя настоятельная рекомендация: в следующий раз это необходимо предусмотреть. На внешнем фронте мы должны выступать единственной украинской командой", - заявил пятый президент.

Порошенко также предложил принять документ по итогам заседания комитета, чтобы его члены имели возможность ознакомиться с правительственным планом мероприятий по результатам заседания Совета ассоциации, а также могли внести свои предложения.

"Сейчас планируется проведение Конференции относительно будущего Европы. Настойчиво советую, чтобы Украина приняла участие в ней. Критически важно для Украины, чтобы было предусмотрено финансирование Украины, Молдовы, Грузии - стран Восточного партнерства, чтобы обеспечить постепенную интеграцию вплоть до полного членства в Европейском Союзе. Это моя принципиальная позиция как пятого президента, "Европейской солидарности", и я думаю, что она должна совпадать с позицией руководства государства", - подчеркнул Порошенко.

Как писало РБК-Украина, 4 февраля Петр Порошенко встретился с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.