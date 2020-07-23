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Рада суддів виступає проти ліквідації ОАСК

Київ, Четвер 23 липня 2020 09:23
Рада суддів виступає проти ліквідації ОАСК
Фото: Богдан Моніч (rsu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черниш

У Раді суддів вважають, що такі дії негативно впливають на авторитет українських судів

Голова Ради суддів Богдан Моніч вважає, що вина суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) в пред'явлених їм підозрах ще не доведена. Він заявив, що завдання НАБУ - це протидія кримінальним корупційним злочинам, а не "публікація різних відеороликів".

Про це він заявив у коментарі виданню, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Суд в законі: чи планує влада ліквідувати ОАСК після "плівок Вовка".

"Заклики представників громадськості про ліквідацію ОАСК є такими, що не ґрунтуються на безперечно доведених фактах, а тому вони неправові", - зазначає він.

За його словами, такі дії негативно впливають на авторитет українських судів і суддів, а також ставлять під сумнів можливість виконання особами, які ці ролики публікують, покладених на них завдань.

Голова Ради суддів закликає правоохоронців поважати незалежність судової гілки влади, а в своїх діях додержуватися вимог законності, презумпції невинуватості і утриматися від різного роду "інформаційних вкидань з метою нагнітання недовіри до судової гілки влади".

Нагадаємо, голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін ("Слуга народу") каже, що не підтримує ініціативу щодо ліквідації ОАСК.

Відзначимо, минулого тижня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку.

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