Совет судей выступает против ликвидации ОАСК

Фото: Богдан Монич (rsu.gov.ua)

В Совете судей считают, что такие действия негативно влияют на авторитет украинских судов

Глава Совета судей Богдан Монич считает, что вина судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) в предъявленных им подозрениях еще не доказана. Он заявил, что задача НАБУ - это противодействие уголовным коррупционным преступлениям, а не "публикация различных видеороликов".

Об этом он заявил в комментарии изданию, говорится в материале РБК-Украина "Суд в законе: планирует ли власть ликвидировать ОАСК после "пленок Вовка".

"Призывы представителей общественности о ликвидации ОАСК являются такими, которые не основываются на бесспорно доказанных фактах, а потому они неправовые", - указывает он.

По его словам, такие действия негативно влияют на авторитет украинских судов и судей, а также ставят под сомнение возможность выполнения лицами, которые эти ролики публикуют, возложенных на них задач.

Глава Совета судей призывает правоохранителей уважать независимость судебной ветви власти, а в своих действиях придерживаться требований законности, презумпции невиновности и воздержаться от разного рода "информационных вбросов с целью нагнетания недоверия к судебной ветви власти".

Напомним, глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа") говорит, что не поддерживает инициативу по ликвидации ОАСК.

Отметим, на прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку.