У Раді не підтримують ліквідацію ОАСК

Фото: ОАСК (РБК-Україна)

Рішення ОАСК можуть бути переглянуті в апеляційній і касаційній інстанціях

Голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін ("Слуга народу") каже, що не підтримує ініціативу щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Він не знає, якими суддями наповнювати новий суд.

Про це Костін розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Суд в законі: чи планує влада ліквідувати ОАСК після "плівок Вовка".

"На підставі яких критеріїв одних суддів залишати, а інших ні?", - сказав він.

За його словами, рішення ОАСК можуть бути переглянуті в апеляційній і касаційній інстанціях

"Тому, на мій погляд, ліквідація суду першої інстанції сама по собі не вирішує проблему", - сказав Костін.

Голова парламентського комітету каже, що для розгляду скарг на рішення органів державної влади може бути створений новий Вищий спеціалізований суд.

Нагадаємо, минулого тижня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, ще п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Раніше повідомлялося, що у ОАСК повідомили про проведення у приміщенні суду обшуків пов'язаних з розслідуванням справ Майдану.

Зазначимо, пізніше проведення обшуків підтвердили в НАБУ.