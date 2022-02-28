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Рада ООН з прав людини проведе термінове засідання через війну в Україні

Автор: Валерія Поліщук

Рада ООН з прав людини проведе термінові дебати щодо ситуації з правами людини в Україні. Зокрема, через повномасштабну війну Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter.

"У Женеві в присутності десятків міністрів закордонних справ було прийнято рішення про проведення термінових дебатів Ради ООН щодо ситуації з правами людини в Україні в результаті російської агресії", - написала вона.

Джапарова додала, що дебати пройдуть цього тижня в Женеві.

"На цьому тижні в Женеві світ почує і побачить докази злочинів Путіна проти людяності, скоєних проти українців.
Ми переможемо, весь світ за нас", - підкреслила вона.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

Після цього Зеленський підписав указ Про загальну мобілізацію в Україні. Вона буде проводитися протягом 90 днів.

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Війна Росії проти УкраїниООН