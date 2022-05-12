Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо розслідування злочинів Росії

Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо розслідування ймовірних зловживань з боку російських військ в Україні з метою притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Резолюцію було прийнято значною більшістю голосів: 33 депутати проголосували за, а двоє - Китай та Еритрея - проти. Також утрималися 12.

Зокрема, понад 50 країн підтримали прохання Києва про проведення спеціальної сесії ради для розгляду "погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".

Раніше ми повідомляли, що рада ООН з прав людини створила комісію з розслідування злочинів Росії в Україні.

Також ми писали, що Україна закликала ООН провести спецсесію з військових злочинів РФ.

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