Рада НБУ рекомендувала правлінню покращити прогнозування

Процес прогнозування потрібно формалізувати

Совет Национального банка Украины на заседании 28 января одобрил рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров о методах и формах прогнозирования макропоказателей, а также денежно-кредитной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.

Как отметил Данилишин, во время заседания подчеркивалось, что методы и формы прогнозирования макропоказателей в НБУ отвечают практикам других центральных банков развивающихся стран. Однако необходимо провести дополнительный анализ качества моделей прогнозирования, лицам, причастным к разработке политики, следует принимать более активное участие в прогнозном процессе на различных этапах, а процесс формализации и документации прогнозного процесса в пределах Нацбанка должен быть завершен.

Также отмечалось, что следует повысить уровень координации между НБУ и Кабинетом министров в рамках прогнозных процессов, активно привлекая к взаимодействию не только экспертов технического уровня, но и лиц, принимающих решения относительно политики (policy makers), сообщил он.

По мнению участников заседания, для согласования фискальной и монетарной политики на среднесрочную перспективу правительство и Нацбанк должны рассмотреть возможность использования инфляционную цель НБУ при разработке среднесрочных прогнозов и применение прогноза НБУ по инфляции при подготовке проектов государственного бюджета Украины, рассказал Данилишин.

Напомним, в ноябре 2018 года Совет Национального банка рекомендовал Кабинету министров выпустить целевые облигации внутреннего государственного займа, средства от которых пойдут на экономические проекты.

Как сообщало РБК-Украина, председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин предложил пересмотреть политику в отношении влияния контролирующих органов на цены продукты питания, в частности, обеспечить государственный контроль за ценообразованием на потребительском рынке Украины (восстановление работы Государственной ценовой администрации).