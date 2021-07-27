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НБУ почав розробку Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік: що планується

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Вівторок 27 липня 2021 13:13
НБУ почав розробку Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік: що планується Фото: у НБУ почали розробку Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Радою Національного банку України розробляються Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік та середньострокову перспективу. Підготовка документу здійснюється на основі пропозицій правління НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради НБУ.

Як зазначається в повідомленні, метою стратегічного документу є визначення основних принципів та особливостей проведення грошово-кредитної (монетарної) політики.

Планується досягнення таких цілей НБУ:

  • Досягнення та підтримка цінової стабільності.
  • Сприяння фінансовій стабільності.
  • Підтримання стійких темпів економічного зростання.

"Другий рік поспіль основний стратегічний документ НБУ з питань монетарної політики розробляється в умовах продовження світової економічної кризи, обумовленої епідемією COVID-19, та карантинними заходами, запровадженими в Україні та інших країнах світу з метою протидії поширенню епідемії", - йдеться в повідомленні.

Критичне переосмислення ролі монетарної політики у підтримці національних економік призвело до перегляду провідними центральними банками світу її стратегічних засад та операційного інструментарію у напрямі посилення гнучкості монетарної політики до реагування на кризові явища та підтримку економічної активності, зазначили у Раді НБУ.

"Заходи з фіскальної та монетарної політики, вжиті Урядом та Національним банком у 2020-2021 роках, дозволили пом’якшити економічні наслідки кризи для України, однак їх передчасне згортання в умовах продовження кризи може перешкоджати позитивній динаміці економічного відновлення. За таких обставин грошово-кредитна політика має відповідати вимогам часу та спрямовуватися на гармонійне досягнення цілей із забезпечення низької інфляції, фінансової стабільності та підтримки економічного зростання", - йдеться в повідомленні Ради НБУ.

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