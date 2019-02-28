Рада НБУ дала оцінку діяльності правління центробанку за 2018 рік

Правлінню рекомендують розглянути питання зниження облікової ставки

Совет Национального банка Украины на заседании 26 февраля 2019 года заслушал отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По результатам заседания Совет НБУ одобрил соответствующую оценку деятельности правления и рекомендации правлению и правительству Украины, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в целом Совет НБУ признал, что деятельность правления по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики в 2018 году не привела к достижению количественной цели по инфляции, однако создала предпосылки для ее достижения в будущем, а именно возвращения инфляции к верхней границе целевого диапазона в первом квартале 2020 года.

"Совет отметил, что активное содействие монетарной политики экономическому росту возможно лишь во время перехода к циклу смягчения монетарных условий", - отмечается в сообщении.

Также Совет НБУ констатировал, что канал обменного курса как канал монетарного трансмиссионного механизма в течение 2018 года не вызывал беспокойств. "События на валютном рынке не создавали длительных шоков для участников рынка, а значительный объем международных резервов к концу года, тенденция к укреплению гривны, блокировали влияние обменного курса на инфляцию и рост спекулятивных настроений на валютном рынке", - говорится в сообщении НБУ.

Кроме того отмечено, что канал активов и-за своей неразвитости и специфику рынка ОВГЗ не несет существенных рисков для участников рынка, но нуждается в расширении для улучшения действия монетарного трансмиссионного механизма.

"Совет призвал правление и правительство совместно принять меры по усилению межведомственной координации монетарной, экономической и бюджетно-финансовой политики с целью нивелирования текущих структурных и циклических дисбалансов национальной экономики", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины на заседании 28 января принял рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров относительно методов и форм прогнозирования макропоказателей, а также денежно-кредитной политики.

Напомним, в ноябре 2018 года Совет Национального банка рекомендовал Кабинету министров выпустить целевые облигации внутреннего государственного займа, средства от которых пойдут на экономические проекты.