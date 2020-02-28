ООН закликає негайно припинити ескалацію в Сирії

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Генсек ООН заявив, що військовим шляхом конфлікт у Сирії не вирішиться

У генеральному секретаріаті ООН відреагували на загострення ситуації в Сирії, внаслідок чого в Ідлібі загинули 29 турецьки військових. Про це йдеться в заяві ООН.

Наголошується, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "закликає до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій".

"Без термінових дій ризик ще більшої ескалації зростає з кожною годиною. Генеральний секретар знову заявляє, що військового вирішення сирійського конфлікту не існує. Єдиним стійким рішенням є політичний процес за сприяння ООН", - йдеться в заяві.

ООН закликає сторони конфлікту дотримуватися резолюції по Сирії Ради Безпеки від 2015 року.

Нагадаємо, число загиблих турецьких солдатів від авіаудару режиму Башара Асада в сирійському Ідлібі, збільшилася до 29. Ще 36 людей отримали поранення. Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після авіаудару провів консультацію по телефону з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.