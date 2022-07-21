Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії

Рада Європейського Союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter .

"Держави-члени погодилися на наші посилені, продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це сильний сигнал Москві: ми будемо чинити тиск стільки, скільки буде потрібно", - написала вона.

Новий пакет санкцій передбачає ембарго на імпорт російського золота, обмеження проти Сбербанку та розширення персональних санкцій.