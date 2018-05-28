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Україна та ЄС підписали угоду про співпрацю у космічній сфері

НовиниПолітика    28.05.2018 - 17:22
Фото: підписання угоди (facebook.com-DKAUkraine)
Фото: підписання угоди (facebook.com-DKAUkraine)

Документ було підписано 25 травня

Європейська комісія (ЄК) 25 травня підписала угоду про співпрацю із  Державним космічним агентством України. Про це повідомляє прес-служба Представництва Європейського союзу в Україні.

"Її мета - поширення переваг програми спостереження та моніторингу Землі Copernicus за межі кордонів ЄС. Документ було підписано в рамках Європейської політики сусідства та Східного партнерства", - зазначається у повідомленні.

Документ підписали від імені ЄК директор із космічної політики, програми Copernicus та оборони Філіп Брюне та голова Державного космічного агентства України Павло Дегтяренко. 

Вказано, що програма Copernicus є найбільш амбітною та успішною програмою спостереження за Землею, яка надає переваги під час моніторингу за землею, водою та атмосферою, а також підтримку в прогнозуванні, управлінні та зменшенні негативних наслідків природних катастроф.

Зазначається, що у рамках такого формату співпраці Державне космічне агентство має намір надавати програмі Copernicus повний, вільний та відкритий доступ до даних із своїх супутників, які ведуть спостереження за Землею.

"Українські громадяни, науковці, дослідники та приватний сектор отримають повний, вільний та відкритий доступ до даних сім’ї супутників  Copernicus Sentinel, які використовують високошвидкісне з’єднання між хабами даних", - сказано у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що кожна із сторін фінансуватиме власну діяльність та дотримуватиметься  принципу "необміну коштами" в рамках угоди співпраці.

Нагадаємо, минулого року президент Петро Порошенко повідомив, що під час переговорів з прем'єр-міністром ОАЕ, правителем Емірату Дубай шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом була досягнута домовленість про співпрацю у космічній сфері.

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Теги публікації: Еврокомиссия, космос, Госкосмос  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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