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Рада ЄС схвалила "азовський пакет" санкцій проти Росії


ЄС введе персональні санкції проти РФ

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

"Как раз наше участие в конференции (в Мюнхенской конференции по безопасности, - ред.) совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый "азовский" (пакет, - ред.), - сообщил Елисеев.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что в случае принятия на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза так называемого "азовского пакета" санкции против России введут в действие через несколько недель.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "азовский пакет" санкций против России одобрят в начале недели.

Также 13 февраля сенаторы США Линдси Грэм и Боб Менендес подготовили проект санкций против России в ответ на вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с российской агрессией в Украине.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков. В частности, Британия и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении РФ были озвучены Брюсселем в предстоящие недели.

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