ЄС надасть Україні обладнання для збору доказів злочинів військових РФ, - Боррель
Фото: високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Європейський союз проведе навчання та надаватиме обладнання для збору доказів військових злочинів РФ в Україні та передачі їх до Міжнародного кримінального суду. ЄС окремо передбачив для 7 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля в Києві.
"Для того щоб подати матеріали, нам потрібно їх зібрати, потрібно зібрати докази, свідчення тих жахливих дій, які були здійснені не тільки в Бучі, а й в інших місцях, тому ми повинні працювати разом з вами, разом з Генеральним прокурором. Ми повинні провести навчання, надати необхідне обладнання, навчити цим можливостям проводити розслідування, щоб все це ретельно задокументувати", - сказав Боррель.
Зазначимо, напередодні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель анонсував нові санкції проти Росії.
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