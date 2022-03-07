Рада безпеки ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні, - Reuters

Рада безпеки ООН сьогодні ввечері проведе засідання. На ньому планують обговорити погіршення гуманітарної ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Проте в ООН нагадали, що з початку війни Україну покинули близько 1,7 млн громадян. Їм присвоїли статус біженців.

Інші деталі даного засідання поки не розсекречуються.

"Рада безпеки ООН в понеділок проведе засідання, присвячене погіршенню гуманітарної ситуації в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Польща дозволила біженцям з України жити і працювати 18 місяців.

Також повідомляється, що з початку агресії Росії з України до Польщі виїхало понад 1 млн біженців.

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