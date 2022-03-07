Рада безпеки ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні, - Reuters
Рада безпеки ООН сьогодні ввечері проведе засідання. На ньому планують обговорити погіршення гуманітарної ситуації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Рада безпеки ООН в понеділок проведе засідання, присвячене погіршенню гуманітарної ситуації в Україні", - йдеться в повідомленні.
Інші деталі даного засідання поки не розсекречуються.
Проте в ООН нагадали, що з початку війни Україну покинули близько 1,7 млн громадян. Їм присвоїли статус біженців.
Зазначимо, Польща дозволила біженцям з України жити і працювати 18 місяців.
Також повідомляється, що з початку агресії Росії з України до Польщі виїхало понад 1 млн біженців.
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