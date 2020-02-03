Нарада голів фракцій Ради: Разумков назвав учасників

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков назвав учасників сьогоднішньої наради голів фракцій за участю Кабінету міністрів, яка скликається на 9 годину вечора. Про це він сказав у ході погоджувальної ради ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у засіданні фракцій візьме участь голова уряду Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова.

"На 21:00 я чекаю: Руслан Стефанчук, Олена Кондратюк, Юрій Бойко (ОПЗЖ), Артур Герасимов (фракція ЄС), Юлія Тимошенко (фракція "Батьківщина"), Олександр Корнієнко (фракція "Слуга народу"), Ярослав Железняк, Олег Кулініч, Тарас Батенко, Олексій Гончарук, Олексій Оржель, Оксана Маркарова та Дмитро Кулеба. Сьогодні проводимо зустріч, яка була ініційована", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше глава парламенту анонсував, що збирає робочу нараду з главами фракцій парламенту за участю уряду. Він зазначав, що на засіданні планується участь прем'єра, але потрібно підтвердження від нього.

Як писало РБК-Україна раніше, в ході години запитань до уряду Верховна рада може заслухати міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля з питань комунальних тарифів. Йдеться про звіт по платіжкам за газ і тепло.