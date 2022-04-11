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Війна в Україні забрала життя вже 183 дітей

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 08:47
Війна в Україні забрала життя вже 183 дітей Фото: війна в Україні забрала життя вже 183 дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 183 дитини. Ще 342 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову в Telegram.

"Станом на 8 годину 11 квітня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 183 дитини та постраждало 342 дитини", - написала Денісова.

Вона уточнила, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 47-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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