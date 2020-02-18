В Радбезі ООН проходить засідання по Україні

У Нью-Йорку почалося засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з річницею мінських домовленостей, скликання якого ініціювала Росія. Про це повідомляє РБК-Україна.

Засідання почалося о 22:00 за київським часом і присвячені темі України.

У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Раніше Російська Федерація запросила засідання Ради безпеки по Україні у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей.

У свою чергу, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН, щоб змістити акценти напередодні спеціального засідання Генеральної Асамблеї, яка ініціювала Україна.

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони, ввівши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака.