В Радбезі ООН засудили напади на танкери в Оманській затоці

Члени Ради Безпеки ООН під час засідання 24 червня засудили напади на нафтові танкери в Оманській затоці та закликали до деескалації конфікту. Про це пише "Укрінформ".

Голова Радбезу ООН, постпред Кувейту Мансур аль-Отейбі наголосив, що такі діїї порушують міжнародні правила свободи судноплавства.

"Члени Ради Безпеки ООН засуджують напад на нафтові танкери, який становить серйозну загрозу мореплаванню та постачанням енергії, порушує міжнародні правила свободи мореплавання та судноплавства, загрожує міжнародному миру та безпеці", - сказав він.

Також усі країни регіону закликали дотримуватися максимальної стриманості, вдатися до дій для зниження напруження. При цьому наголошується, що відмінності між країнами мають вирішуватися мирним шляхом.

Нагадаємо, 21 червня Вашингтон запросив проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо Ірану.

РБК-Україна писало, що вранці 20 червня в Ірані заявили про знищення безпілотного літального апарату Сполучених Штатів в південній провінції Хормозган. Іранські військові стверджували, що безпілотник увійшов в повітряний простір країни. Однак, представник Центрального командування збройних сил США капітан Білл Урбан тоді спростував факт знищення американського безпілотника у повітряному просторі Ірану.