Радбез ООН терміново зібрався через Україну: трансляція засідання

Загроза нового вторгнення Росії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що "керівництво Росії схвалило крок вперед", говорячи про російські війська вздовж українського кордону. Глава держави зазначив, що причиною вторгнення може стати будь-яка провокація.

"Ваше керівництво схвалило їх крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на Європейському континенті", - сказав Зеленський, звертаючись до громадян Росії.

Бойовики попросили РФ про військову допомогу

Пізно ввечері 23 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія отримала прохання від ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР" надати військову допомогу.

Напередодні президент РФ Володимир Путін отримав офіційний дозвіл на застосування російських військ за кордоном. Тобто наразі Путін має всі повноваження для того, щоб відправити російські війська на Донбас, або на іншу територію України.