Радбез ООН наступного тижня обговорить ситуацію в Криму

Радбез ООН збереться 15 березня для обговорення порушень прав людини

На следующей неделе Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в оккупированном Крыму. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Олег Николенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, посвященное пятой годовщине оккупации Крыма заседание пройдет 15 марта в формате Арри с участием других стран-участниц ООН.

"Основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценки российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Отдельный акцент будет также сделан на правозащитном аспекте ", - отметил Николенко.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о якобы преследовании Украиной жителей Крыма.

"Эта информация была предоставлена ​​российским омбудсменом во время встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и затем распространена СМИ. Она должна быть подтверждена или опровергнута РФ", - отметила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В то же время в ООН заявили, что в докладах Мониторинговой миссии по правам человека в Украине не зафиксированы случаи преследования жителей полуострова.