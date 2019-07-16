Радбез ООН сьогодні розгляне український закон про мову

Рада Безпеки ООН планує сьогодні о 17:00 по Києву провести засідання, на якому обговорити закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це йдеться на сайті Радбезу ООН.

Згідно з інформацією, з проханням скликати термінові консультації Ради безпеки ООН звернулася делегація Росії.

Раніше Росія пропонувала обговорити закон про забезпечення функціонування української мови як державної на засіданні Ради безпеки ООН 20 травня. Однак Радбез більшістю голосів заблокував пропозицію Росії.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" вступив в силу у вівторок, 16 липня. Закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійні обряди.

Однак деякі норми набудуть чинності з відстрочкою. У липні 2021 року набудуть чинності вимоги до рівня володіння мовою для отримання громадянства України, які визначить Нацкомісія зі стандартів державної мови, і, відповідно, норма про іспит. Також на два роки відтермінували видачу сертифікатів про рівень володіння державною мовою топ-чиновникам, депутатам тощо.