Радбез ООН сьогодні проведе засідання по Україні

У Нью-Йорку (США) сьогодні, 18 лютого, відбудеться засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей, скликання якого ініціювала Російська Федерація (РФ). Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті ООН.

Повідомляється, що засідання почнеться о 15:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом) і буде присвячено темі України.

Раніше Росія запросила засідання Ради Безпеки по Україні у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей.

У свою чергу, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Російська Федерація скликає засідання Ради Безпеки ООН, щоб змістити акценти напередодні спеціального засідання Генеральної Асамблеї, яка ініціювала Україна.

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони, ввівши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака.