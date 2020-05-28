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Припинити вогонь в обмін на зняття санкцій: Росія шантажувала ООН

Новини » Політика     28.05.2020 - 01:11
Припинити вогонь в обмін на зняття санкцій: Росія шантажувала ООН
Фото: Радбез ООН (commons.wikimedia.org)

На засіданні Радбезу ООН Росія зазначила, що "припинення вогню буде неповним без скасування санкцій"

На засіданні Ради безпеки ООН російська делегація фактично вдалася до шантажу, говорячи про припинення вогню у глобальних конфліктах, в тому числі й на Донбасі. Зокрема, Росія зазначила, що для досягнення цієї мети варто скасувати міжнародні санкції.

Про це речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко написав у Facebook.

Оприлюднивши уривок звернення російської делегації, Ніколенко нагадав, що ранiше Росія натякала на скасування санкцій начебто через гуманітарні проблеми у звязку із пандемією COVID-19.

"Заява РФ пояснює, чому продовжується насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту. Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде, - зазначив дипломат.

Зазначимо, 23 березня генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав світ до негайного припинення вогню у зв’язку з пандемією. Проте російська делегація в ООН прокоментувала це звернення такими словами:

"Ми вважаємо дуже актуальними звернення Генерального секретаря щодо глобального припинення вогню... Але це припинення буде неповним без заклику секретаря скасувати санкції, які можуть підривати спроможність країн реагувати на пандемію", - говориться в уривку звернення, яке оприлюднив Олег Ніколенко.

Припинити вогонь в обмін на зняття санкцій: Росія шантажувала ООН

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що політику санкцій щодо Росії необхідно зберегти, поки не буде прогресу у вирішенні питання конфлікту на Донбасі.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ООНрежим прекращения огняСанкції проти Росії
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