Радбез ООН обговорить військову операцію Туреччини в Сирії

У середу, 15 жовтня, Рада Безпеки Організації об'єднаних націй проведе в середу закриті консультації з приводу військової операції Туреччини в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Aljazeera.

Як зазначається, ініціаторами обговорення виступили Бельгія, Франція, Німеччина, Великобританія і Польща, всі країни Євросоюзу, представлені в РБ.

"Бельгія, Франція, Німеччина, Великобританія та Польща запросили обговорення військової операції Туреччини у ході консультацій, запланованих на середу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії 9 жовтня. На наступний день Радбез ООН анонсував екстрене засідання через ситуації. Країни ЄС, США і офіційна влада Сирії засудили дії Туреччини. У ЄС висловили стурбованість тим, що турецька військова операція може посприяти відродженню ІГІЛ.

Мета операції - створення "безпечної зони" біля своїх кордонів. Турецьке керівництво зацікавлене у створенні на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону, де в разі успіху планується розмістити 2 млн сирійських біженців з Туреччини.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що операція в Сирії повинна бути стриманою. Альянс закликає не допустити до дестабілізації обстановки в Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що турецька армія ліквідувала більше 100 терористів. Крім цього, Ердоган заявив, що Туреччина не претендує на сирійські території.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп подзвонив Ердогану і закликав її припинити вогонь у Сирії. Трамп також заявив про запуск санкцій у відношенні Туреччини, якими він погрожував раніше.