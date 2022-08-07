Обстановка в Бахмуті складна, але гуманітарної кризи немає, - заммера

Заступник мера Бахмута Олександр Марченко заявив, що через регулярні обстріли, ситуація погіршується. Частина будівель та інфраструктури вже зруйновано повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

За словами Марченка, місто з кожним днем обстрілюють дедалі частіше. За останній день було знищено чотири будинки, у частині міста вже відсутнє електропостачання, бо ремонтні бригади через небезпеку, не можуть виїхати на місця ушкоджень.

Нещодавно було знищено підприємство, яке займалось вивозом сміття, але влада встигла підготувати транспорт на заміну.

"В цілому гуманітарної катастрофи нема. Але по магазинах цінники доволі високі. Ринок, лікарні та аптеки працюють. Гуманітарну допомогу видаємо", - заявив заступник очільника Бахмуту.