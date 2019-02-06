Соціологи заміряли рівень протестних настроїв перед виборами

Протягом останніх п'яти років частка тих, хто готовий взяти участь в акціях протесту, коливається від 40 до 50%

В декабре 2018 года в акциях социального протеста готовы участвовать 44% взрослых жителей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как отмечают социологи, уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.

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В то же время, доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста, составляла 53% в 2017 году, в 2018 году - 49%.

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КМИС провел опрос с 1 по 30 декабря 2018 года среди 2034 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в ноябре - декабре 2018 года, только треть (31%) респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате будущих выборов президента улучшится.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года 43% украинцев доверяли данным социологических организаций. Баланс доверия и недоверия составляет +23%. Последний раз такой низкий уровень доверия к соцопросам наблюдался в начале 2000-х годов, после чего находился на стабильном уровне.