Соціологи заміряли рівень культурного споживання серед українців

Ходять у кіно, театри і музеї здебільшого люди з вищою освітою

Половина дорослих жителів України (50%) упродовж останнього року відвідали щонайменше один культурний захід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування, фільм у кінотеатрі подивилися 21,5% респондентів, публічне святкування особливої дати - 15,4%, музичний концерт - 15,3%, театральну виставу - 9,6%.

kiis.com.ua

Опитування виявило, що більшою мірою відвідували культурні заходи люди молодших вікових категорій, з вищим рівнем освіти та які проживають у більших населених пунктах.

kiis.com.ua

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 8 по 23 вересня 2018 року серед 2026 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% для показників, близьких до 25 або 75%; 2,0% для показників, близьких до 10 або 90%; 1,4% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість дорослих жителів України (60%) упродовж останнього року не прочитали жодної книги (електронної або друкованої) і не відвідували ані бібліотеку, ані книгарню.

Як повідомляло РБК-Україна, абсолютна більшість громадян України в грудні 2018 року не були членами жодного з громадських об'єднань. За даними опитування КМІС, членами профспілок є 4,8% респондентів, громадських організацій - 3,8%, релігійних об'єднань - 2,0%, політичних партій - 1,4%, наукових, освітніх об'єднань - 1,2%, творчих спілок - 0,9%.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року 43% українців довіряли даним соціологічних організацій. Баланс довіри і недовіри складає +23%. Востаннє такий низький рівень довіри до соцопитувань спостерігався на початку 2000-х років, після чого знаходився на стабільному рівні.