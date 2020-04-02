Соціологи заміряли рейтинг Зеленського під час карантину

Наприкінці березня 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 46% тих українців, хто знає політика, нейтрально - 33%, негативно - 21%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

У порівнянні з лютим ставлення до Зеленського практично не змінилося. Місяць тому до президента позитивно ставилися 48% респондентів, нейтрально - 29%, негативно 24%.

У березні до нового прем’єра Дениса Шмигаля позитивно ставляться 11% тих, хто знає політика, нейтрально - 65%, негативно - 25%.

До спікера парламенту Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% тих, хто знає політика (в лютому - 28%), нейтрально - 51% (в лютому - 51%), негативно - 21% (в лютому - 22%).

До керівника офісу президента Андрія Єрмака позитивно ставляться 6% тих, хто знає політика (в лютому - 12%), нейтрально - 56% (в лютому - 57%), негативно - 38% (в лютому - 31%).

До голови МВС Арсена Авакова позитивно ставляться 12% тих, хто знає політика, нейтрально - 53%, негативно - 35%

КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Нагадаємо, наприкінці березня 40% українців вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% - притримуються думки, що неуспішна.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці лютого 2020 року до президента України Володимира Зеленського позитивно ставилися 47% українців, негативно - 24%.