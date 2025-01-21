Социологи выяснили отношение украинцев к русским по национальности и русскоязычным

Украинцы в целом неплохо относятся к русскоязычным согражданам. К русским по национальности отношение значительно хуже, но оно несколько улучшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Отношение к русскоязычным гражданам Украины

Индекс социальной дистанции составил 3,73, что соответствует среднему, готовы допустить их в свое окружение 49%, еще 34% согласны, что они должны жить в Украине. То есть 83% населения готовы допускать русскоязычных жителей Украины в свое окружение. Негативное отношение к ним имеют 17%.

Разница с результатами марта 2023 года незначительная, ситуация относительно русскоязычных граждан Украины за полтора года не изменилась.

Отношение к гражданам Украины, которые являются русскими по национальности

К этой группе отношение улучшилось. Индекс социальной дистанции 4,32, достаточно высокий, готовы допустить их в свое окружение 39%, а 29% согласны, что они должны жить в Украине (вместе 68%). Негативное отношение к ним имеют 32%.

На 10 процентных пунктов стало больше людей, которые готовы допустить украинцев-этнических русских в ближайший социальный круг, а на 7 процентных пунктов ниже количество тех, кто имеет ксенофобное отношение.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 20 сентября - 3 октября 2024 года среди 989 респондентов.

С 1994 года КМИС проводит исследование отношения населения Украины к некоторым этническим и социальным группам Это исследование проводится по шкале американского социолога Эмори Богардуса. Для каждой этнической группы из перечня респонденты должны ответить, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией.

Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить как члена семьи), максимальная 7 (не пускал бы в Украину). Часто уровень социальной дистанции интерпретируют как уровень предубеждений к той или иной группе.