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Не пускать даже как туристов: украинцы выразили свое отношение к русским

Украина, Понедельник 29 января 2024 10:51
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Не пускать даже как туристов: украинцы выразили свое отношение к русским Фото: украинцы не хотят пускать русским даже как туристов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В конце 2023 года украинцы негативно относятся к белорусам – жителям Беларуси (5,30). Последнее место с наибольшей социальной дистанцией занимают русские-жители России (6,38) – подавляющее большинство (80%) не допускали бы их даже в качестве туристов.

Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Исследование проводится по шкале американского социолога Эмори Богардуса. Для каждой этнической группы из списка респонденты должны ответить, насколько близки отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией. Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить как члена семьи), максимальная 7 (не пускал бы в Украину).

Не пускать даже как туристов: украинцы выразили свое отношение к русским

Наименьшая социальная дистанция к украиноязычным украинцам (индекс 2,03), далее следуют поляки и русскоязычные украинцы (индекс практически одинаковый - 2,93 и 2,95), соответственно, большинство опрошенных готовы допустить представителей этих групп как членов своей семьи и близких друзей.

Затем идут канадцы и американцы (индексы тоже практически одинаковые – 3,04 и 3,07), и немцы, французы и евреи-жители Украины (индексы от 3,32 до 3,39, разница статистически незначительна).

Высокая социальная дистанция к африканцам (4,69), ромам (4,75), русским-жителям Украины (4,96).

Не пускать даже как туристов: украинцы выразили свое отношение к русским

Если сравнивать эти данные с прошлым годом, то существенно (на 0,5 балла и более) уменьшилась социальная дистанция, то есть улучшилось отношение к канадцам, американцам, немцам и французам, то есть к представителям главных союзников Украины в борьбе с Россией.

Отношение к полякам не изменилось, поскольку оно и так было на высоком уровне (исследование проводилось для блокады украинско-польской границы польскими перевозчиками).

За последний год ухудшилось только отношение к русскоязычным украинцам, отмечают социологи.

Не пускать даже как туристов: украинцы выразили свое отношение к русским

По данным КМИС, в 2013 году отношение украинцев к русским и белорусам было лучше, чем ко всем остальным этническим группам. Оно было лучшим в течение всего периода наблюдений, более 25 лет, даже после 2013 года социальная дистанция к русским и белорусам была наименьшей после украинцев, они занимали 2 и 3 место по социальному расстоянию после украинцев.

Не пускать даже как туристов: украинцы выразили свое отношение к русским

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 29 сентября - 9 октября 2023 среди 1010 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным независимого "Левада-центра", поддержка россиян войны против Украины остается стабильно высокой с февраля 2022 года. В ноябре 2023 года большинство опрошенных (74%) поддерживали войну, не поддерживали – 18% респондентов.

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