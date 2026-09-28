Социологи выяснили, что больше всего волнует украинцев: обстрелы на втором месте

В ходе исследования респонденты могли выбрать из трех вариантов ответов из двенадцати предложенных. Чаще всего граждане указывали на коррупцию во власти, которую выбрали 50% опрошенных, и массированные ракетно-дроновые удары, беспокоящие 40% граждан.

Среди других распространенных проблем украинцы отмечали непрофессионализм и некомпетентность властей (30% респондентов). Низким уровнем зарплат и пенсий обеспокоены 28% опрошенных, деятельностью ТЦК - 24%, а ростом цен - 23%.

Ситуация непосредственно на фронте больше всего волнует 21% граждан, в то время как другие варианты респонденты выбирали реже.

Фото: результаты опроса украинцев (инфографика КМИС)

Война или коррупция: что волнует больше

Социологи отмечают, что в общей сложности 53% респондентов выбрали среди ответов хотя бы один из факторов войны - ракетно-дроновые удары или ситуацию на фронте. Таким образом, военная угроза остается одним из ключевых раздражителей для общества.

В то же время фактор недовольства властями оказался еще выше. В общей сложности 64% опрошенных указали причиной своей обеспокоенности либо коррупцию, либо некомпетентность властей. При сравнении этих двух категорий проблемы в государственном управлении беспокоят граждан несколько чаще военных рисков.

Оценка уровня коррупции во время войны

Подавляющее большинство граждан убеждены в ухудшении ситуации со взяточничеством и злоупотреблениями в стране. В частности, 72% респондентов считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине вырос.

Фото: результаты опроса украинцев (инфографика КМИС)

Лишь 6% опрошенных заметили уменьшение коррупционных проявлений. Остальные участники исследования отметили, что ситуация не претерпела изменений, или не смогли предоставить четкий ответ.