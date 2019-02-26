Соціологи пояснили, чому Зеленський на виборах може не дорахуватися голосів

На реальні показники Зеленського може вплинути пасивність молоді

Реальные показатели кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского могут существенно отличаться от сегодняшних рейтингов из-за пассивности молодежи. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Заложники рейтингов: как соцопросы влияют на результаты президентских выборов".

По словам директора Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирины Бекешкиной, в 2012 году опросы показывали равные проценты у УДАРа и "Батькивщины", однако последняя в итоге опередила его на 11,5%.

"На самом деле это разные проценты, потому что у УДАРа - это молодежь, а у "Батькивщины" - это старшее поколение. Думаю, и у Зеленского столько не будет, сколько сейчас демонстрирует социология. Потому что молодежь гораздо меньше ходит на выборы", - отметила она.

Пассивность молодежи на выборах объясняется тем, что молодые люди часто живут не по месту регистрации. Кроме того, по словам директора КМИС Владимира Паниотто, молодежь менее ответственна в ходе избирательного процесса. Он также не исключает, что ее пассивность может отразиться на реальных показателях Зеленского.

"Хотя, возможно, команда Зеленского - "медийщики", люди, которые понимают толк в рекламе - сможет провести некую специальную кампанию и обеспечить явку молодежи", - допускает социолог.

Напомним, в последнем президентском рейтинге Зеленский лидирует с результатом 26,4%. Действующий президент Петр Порошенко пока набирает около 18%.

По данным исследования "Социс", Порошенко и Зеленский выходят во второй тур выборов президента.