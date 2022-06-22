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Соціологи назвали причини, чому частина біженців не повернуться в Україну

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Україна, Середа 22 червня 2022 11:46
Соціологи назвали причини, чому частина біженців не повернуться в Україну Фото: частина біженців може не повернутися в Україну (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Олександр Білоус

Коли будуть прийматися рішення про повернення або неповернення, будуть позначатися економічні чинники. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України академік Елла Лібанова сумнівається в спеціальній фінансовій підтримці тих, хто повертається.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону".

"Якщо ми запропонуємо пільги або виплати тим, хто зараз перебуває за кордоном, то виникає питання: а тому, хто перебуває, скажімо, в Чернігівській області - не треба нічого платити?"- сказала Лібанова.

В умовах війни у держави зараз дуже обмежені ресурси для того, щоб вона могла щось робити для повернення біженців, вважає директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

"Несприятливий психологічний клімат - одна з причин, яка може заважати повернутися. Зараз намічається негативне ставлення до тих, хто виїхав. Поки ми бачимо це тільки в Facebook, але тенденція може стати небезпечною. Тих, хто залишився, переживаючи певні проблеми війни, дратують проблеми українців за кордоном. Тут вони під бомбами, а там проблеми - незручне житло або невчасно виплатили гроші", - вважає він.

На повернення біженців могли б спрацювати програми допомоги від міжнародних організацій, каже експерт. Щоб повернути людей, зараз варто говорити про хороші перспективи, плани відновлення країни, і що в Україну буде надходити багато коштів з-за кордону. Повинні бути програми для повернення та адаптації людей.

"Зараз всі програми розвитку науки призначені для тих, хто поїхав. Я цікавився про підтримку колег-науковців. Всі програми не були орієнтовані на повернення. Але нам треба буде багато людей для відновлення України. Чому ми повинні втрачати населення? І без того у нас буде багато проблем: скільки вже загинули, скільки отримають інвалідність", - додає співрозмовник.

Нагадаємо, за даними прикордонників, починаючи з 24 лютого з України виїхали на 2,8 мільйона осіб більше, ніж заїхали. Якщо війна затягнеться, ця цифра може збільшитися, прогнозують демографи.

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