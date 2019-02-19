Соціологи назвали кількість залучених до активної громадської діяльності громадян

На Заході України рівень залученості вдвічі вищий, ніж на Півдні

Каждый десятый украинец (9,8%) в декабре 2018 года был привлечен к активной общественной деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, этот процент в течение 2013-2018 годов стабильно составляет 8-10%.

более высокий уровень гражданской вовлеченности на Западе (12%), а самый низкий на Юге (6%).

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Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий среди 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в декабре 2018 года в акциях социального протеста были готовы участвовать 44% взрослых жителей Украины. По данным КМИС, уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.

Наибольшее количество людей готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной кампании (32%), сбор подписей под коллективными воззваниями (16%), санкционированные митинги и демонстрации (11%).