Соціологи назвали кількість членів партій, профспілок і релігійних громад

Членів профспілок трохи більше, ніж членів релігійних громад і партій

Абсолютное большинство граждан Украины в декабре 2018 года не были членами ни одного из общественных объединений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, с 2013 года в Украине фактически не выросло членство граждан в различных общественных объединениях: оно колеблется в пределах 15-17%.

По данным опроса, членами профсоюзов являются 4,8% респондентов, общественных организаций - 3,8%, религиозных объединений - 2,0%, политических партий - 1,4%, научных, образовательных ообъединений - 1,2%, творческих союзов - 0,9%.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий среди 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в декабре 2018 года в акциях социального протеста были готовы участвовать 44% взрослых жителей Украины. По данным КМИС, уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.

Наибольшее количество людей готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной кампании (32%), сбор подписей под коллективными воззваниями (16%), санкционированные митинги и демонстрации (11%).