Соціологи виміряли рівень стресу серед українців

У порівнянні з 2013 роком ситуація суттєво не змінилася

Половина украинцев (52%) в течение 2018 года пережили какую-то стрессовую ситуацию, 38% заявили об отсутствии стресса, еще 10% затруднились с ответом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулярного исследования КМИС.

Как отмечают социологи, в некоторой степени интегральным показателем, который бы характеризовал общий уровень стрессов в обществе, может быть процент тех, кто не переживал никаких стрессовых ситуаций. По данным КМИС, лучшим положение было в 2013 году: до войны 48% опрошенных не испытывали никаких стрессовых ситуаций. В 2014 и 2015 гг. положение было худшим, стрессы не переживали лишь 35% и 34% населения, соответственно (то есть 65-66% переживали по меньшей мере один из видов стресса).

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Однако, если рассмотреть укрупненную классификацию видов стресса, то можно увидеть, что по сравнению с довоенным 2013 годом значительно уменьшился лишь процент тех, кто не переживал никаких стрессов (возможно, за счет тех, кому трудно сказать), отмечается в сообщении КМИС.

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"По всем остальным показателям в 2018 году нет значимой разницы с 2013 годом: на 2 процентных пункта выросло число тех, кто пережил болезнь или смерть близких, и на 2 процентных пункта снизилось число тех, кто пережил другие стрессовые ситуации. Однако эти изменения незначительны, а все остальные различия еще меньше", - отмечают социологи.

КМИС провел опрос 30 ноября - 14 декабря 2018 года среди 2034 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, потребительские настроения украинцев в конце 2018 года улучшились. Индекс потребительских настроений (ИПН) в декабре 2018 года составил 62,2, что на 2,4 п.п. больше, чем в ноябре.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 62% респондентов назвали высокую инфляцию среди главных проблем, 28% - систему здравоохранения, 26% - социальную защиту бедных, 26% - безработицу, 23% - падение курса гривны, 20% - военные действия на Донбассе.