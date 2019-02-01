Споживчі настрої українців наприкінці 2018 року покращилися

Рівень інфляційних і девальваційних очікувань знизився

Індекс споживчих настроїв (ІСН) у грудні 2018 року склав 62,2, що на 2,4 п. більше, ніж у листопаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії GfK Ukraine.

За даними дослідження, індекс поточного становища збільшився на 2,3 п., склавши 60,3. Індекс економічних очікувань в грудні піднявся на 2,6 п. та склав 63,6

Грудневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 134, це нижче за показник минулого місяця на 3,5 п. Індекс інфляційних очікувань дещо знизився - до 186,6, що на 2,6 п. менше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців дещо покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 1,2 п. - до значення 158,4.

"Оптимізм споживачів відновився у грудні після невеликого спаду в жовтні-листопаді. Найбільшою мірою покращились споживчі настрої громадян із середнім та вище середнього рівнем доходу. У цих групах у грудні істотно зріс індекс очікуваних змін доходу в майбутньому та схильність до великих покупок. Натомість песимізм посилився у групі громадян з доходом нижче за середній", - коментують аналітики GfK Ukraine.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 62% респондентів назвали високу інфляцію серед головних проблем, 28% - систему охорони здоров`я, 26% - соціальний захист бідних, 26% - безробіття, 23% - падіння курсу гривні, 20% - військові дії на Донбасі.