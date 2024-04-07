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Социально-экономический кризис на оккупированных территориях набирает новые масштабы, - ЦНС

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 16:29
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Социально-экономический кризис на оккупированных территориях набирает новые масштабы, - ЦНС Фото: социально-экономический кризис набирает новые масштабы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На оккупированной части Запорожской области наблюдается обострение гуманитарного кризиса в социальной и экономической сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, среди основных факторов, которые негативно влияют на уровень жизни местного населения:

  • постоянный рост безработицы,
  • высокие цены на товары широкого потребления и повседневного спроса,
  • фиксируются задержки заработных плат для работников местных "предприятий".

Работники часто жалуются, что невыплаты заработных плат без уважительных причин могут достигать до двух месяцев.

По имеющейся информации, стремительный рост цен на товары обусловлен пребыванием на оккупированных территориях представителей российско-оккупационных войск и других лиц, которые были отправлены в так называемую "командировку" с территории РФ с соответствующим финансовым обеспечением, которое значительно превышает местные нормы.

Напомним, ранее российские силы на оккупированных территориях Украины анонсировали назначение убийц на руководящие "должности" в "администрации".

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты продолжают выселять местных жителей из захваченной части Запорожской области и завозить лояльное население из России.

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Запорожская область Война России против Украины Оккупанты
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