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Планируют ли повышать пенсионный возраст в Украине: ответ Минсоцполитики

Украина, Среда 21 августа 2024 10:01
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Планируют ли повышать пенсионный возраст в Украине: ответ Минсоцполитики Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти не планируют повышать пенсионный возраст. В то же время будут создавать условия, чтобы украинцы работали дольше.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью агентству "Укринформ".

"Нет, мы не будем его (пенсионный возраст, - ред.) увеличивать. Стандарт, заложенный в 2017 году, является оптимальным, и его следует сохранить. Он регламентирует не возраст человека, а количество отработанных лет. В то же время в 65 лет при любых обстоятельствах гражданин может выйти на пенсию. Теперь, по моему мнению, это неплохой вариант", - сказала она.

По ее словам, в министерстве хотят работать, чтобы возобновлять навыки пожилых людей, давать им новые навыки, например, по цифровой грамотности, чтобы они могли оставаться на рынке труда как можно дольше.

"Человек в 65 лет - это не дедушка с седой бородой. Это еще очень активная личность, которая хочет быть востребованной в обществе, имеет хорошие возможности вносить вклад в экономику и замечательный опыт. Учитывая эти обстоятельства, нам нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе, и чтобы работодатели также рассматривали их как ценный ресурс", - сказала глава Минсоцполитики.

Жолнович также считает, что пенсия несколько десоциализирует, потому что исчезает необходимость ходить на работу и, соответственно, находиться в социуме. Но активные действия продлевают нашу жизнь.

"Поэтому одна из наших задач - не оставлять людей в "четырех стенах" как можно раньше, а сохранить эту социальную активность", – добавила министр.

Напомним, пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60 или 63 или 65 лет. В 2024 году для ухода на пенсию в 60 лет нужен стаж 31 год.

По условиям пенсионной реформы 2011 года страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 года это будет 35 лет.

В 2020 году средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла 66,4 года (мужчины) с 76,2 года (женщины).

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