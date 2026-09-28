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Соцпомощь могут отменить или взыскать назад: разъяснение от ПФУ

06:30 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: когда социальная помощь взимается через суд (коллаж РБК-Украина)

Государство может полностью остановить социальную помощь лицам с инвалидностью и тем, кто не имеет права на пенсию - и в некоторых случаях потребует вернуть уже полученные деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.

Выплаты прекращаются в трех случаях: если человек предоставил ложные сведения, если он умер или если его здоровье восстановилось.

Когда деньги придется вернуть

Если человек получал пособие, скрыв важные изменения - например, устроился на работу или изменился состав семьи - государство вправе взыскать всю сумму, выплаченную сверх нормы.

То же касается тех, кто подавал документы с ложными данными. В таких случаях органы, назначающие помощь, самостоятельно принимают решение о взыскании.

Если человек добровольно не возвращает денежные средства, дело передают в суд.

Напомним, пенсионная система в Украине тоже готовится к переменам.

Как сообщало РБК-Украина, правительство представило концепцию реформы на основе трехсложной модели: солидарные выплаты, профессиональные пенсии и накопления.

Также мы писали, что глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что минимальную пенсию планируют поднять до 6-7 тысяч гривен – и назвал это прямой задачей президента.

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