Соцпомощь могут отменить или взыскать назад: разъяснение от ПФУ

Государство может полностью остановить социальную помощь лицам с инвалидностью и тем, кто не имеет права на пенсию - и в некоторых случаях потребует вернуть уже полученные деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.
Выплаты прекращаются в трех случаях: если человек предоставил ложные сведения, если он умер или если его здоровье восстановилось.
Если человек получал пособие, скрыв важные изменения - например, устроился на работу или изменился состав семьи - государство вправе взыскать всю сумму, выплаченную сверх нормы.
То же касается тех, кто подавал документы с ложными данными. В таких случаях органы, назначающие помощь, самостоятельно принимают решение о взыскании.
Если человек добровольно не возвращает денежные средства, дело передают в суд.
Напомним, пенсионная система в Украине тоже готовится к переменам.
Как сообщало РБК-Украина, правительство представило концепцию реформы на основе трехсложной модели: солидарные выплаты, профессиональные пенсии и накопления.
Также мы писали, что глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что минимальную пенсию планируют поднять до 6-7 тысяч гривен – и назвал это прямой задачей президента.