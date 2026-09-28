Соцпомощь могут отменить или взыскать назад: разъяснение от ПФУ

Выплаты прекращаются в трех случаях: если человек предоставил ложные сведения, если он умер или если его здоровье восстановилось.

Когда деньги придется вернуть

Если человек получал пособие, скрыв важные изменения - например, устроился на работу или изменился состав семьи - государство вправе взыскать всю сумму, выплаченную сверх нормы.

То же касается тех, кто подавал документы с ложными данными. В таких случаях органы, назначающие помощь, самостоятельно принимают решение о взыскании.

Если человек добровольно не возвращает денежные средства, дело передают в суд.

Напомним, пенсионная система в Украине тоже готовится к переменам.