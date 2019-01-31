Працівниця виправної колонії "ДНР" добровільно здалася поліцейським 

Жінка покинула лави бойовиків у грудні 2018 року

Во время дежурства на КПВВ "Новотроицкое" к работнику Волновахского отдела полиции обратилась обратилась 32-летняя жительница оккупированной территории, которая рассказала, что работала в исправительной колонии "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции Украины.

Женщина рассказала, что в декабре 2018 года покинула ряды боевиков и желает вернуться на подконтрольную украинскую территорию.

По ее словам, в течение 4 лет она работала в исправительной колонии государственной службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции "ДНР"". Инспектор имела звание старшего сержанта и осуществляла охрану внешнего периметра колонии. Но спустя месяц из-за болезни своего ребенка она была вынуждена уволиться со службы.

Бывшая участница НВФ рассказала, что едет до Волновахи за лекарствами, ведь на оккупированной территории нет возможности их приобрести. Женщина изъявила желание сотрудничать с полицией.

В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Только после того, как в рамках соответствующей проверки будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемая не совершала тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины, согласно которой лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышла из них и сообщила об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

РБК-Украина писало, что полицейские Донецкой области привлекли к ответственности почти 300 боевиков в 2018 году.

Напомним, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил арест гражданину Бразилии Рафаэлю Лусваргі, который воевал на стороне боевиков так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР").