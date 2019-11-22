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ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 19:32
ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Офіцера СБУ звинувачують у держзраді

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук підполковника Служби безпеки України, який підозрюється в скоєнні державної зради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР

Повідомляється, що підполковник СБУ залишив територію України в грудні 2017 року, після чого не повертався. В ГБР зазначили, що в разі його появи на території України, він буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу. Йому інкримінують державну зраду, дезертирство, незаконне придбання спеціальних технічних засобів отримання інформації, зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

"Працівник СБУ за завданням і в координації зі спецслужбами Російської Федерації, діючи в інтересах іноземної держави, збирав і передавав інформацію з обмеженим доступом, у тому числі, що становлять державну таємницю. Щоб уникнути відповідальності, правоохоронець перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Білорусь у грудні 2017 року і по теперішній час не повернувся в Україну", - повідомили в ГБР.

Зазначається, що кримінальне провадження розпочато 5 січня 2018 року слідчими СБУ, після чого 1 лютого 2019 року матеріали справи передали для подальшого розслідування в ГБР.

Раніше РБК-Україна писало, що 22 листопада Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук кінцевого власника VAB банку Олега Бахматюка. Пізніше Компанія Ukrlandfarming Олега Бахматюка заявила, що оголошення його в розшук НАБУ є незаконним і політично мотивованим.

Також повідомлялося, що в розшук оголосили екс-міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського.

В Одеському морському порту проводять обшуки Бахматюка оголосили в розшук
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